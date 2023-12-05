Граждане Украины отдали победу на гипотетических выборах «Партии Залужного»

Если бы выборы в Верховную раду Украины проходили в ближайшее время, то гипотетическая партия главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного одержала бы победу. Это следует из результатов опросов социологической группы «Рейтинг», которые приводит издание «Страна.ua».

Согласно данным опроса, 36% избирателей, определившихся с выбором, проголосовали бы за «Партию Залужного».

Второе место занял бы гипотетический «блок» украинского президента Владимира Зеленского (26,7%), третье место заняла партия шоумена Сергея Притулы (7,6%).

Также в парламент прошли бы гипотетическая «Партия «Азов» (5,8%; одноименный батальон признан террористической организацией в России и запрещен), «Слуга народа» Зеленского (5,5%) и «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (5,4%), преодолев пятипроцентный барьер.

Предыдущий опрос «Рейтинга» показал, что в случае президентских выборов, в которых участвовали бы и Зеленский, и Залужный, ни один из них не выиграл бы в первом туре: гипотетический украинский лидер получил бы 47,4% голосов избирателей, определившихся с кандидатами, а главком — 30,7%. Во втором туре голоса распределились бы почти поровну: 42% у Зеленского и 40% у Залужного. Уровень доверия к главкому достигает 82%, а к президенту — 72%.

В ноябре журнал Economist писал о нарастающем конфликте между политическим и военным руководством Украины из-за зашедшего в тупик наступления. Отношения между Зеленским и Залужным описываются в их окружении как «ужасные». Генерал предупредил о риске перехода боевых действий в позиционные, но Зеленский не согласился с этой оценкой. Источник издания «Страна.ua» сообщил, что офис Зеленского хотел бы провести президентские выборы, но «возникла одна проблема — Залужный». Офис требует гарантий от главкома о его непривлечении к выборам, иначе попытается уволить его с максимальной дискредитацией.

В МИД РФ заявили о жестком разделе приверженцев Зеленского и Залужного на Украине.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.