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В МИД РФ заявили о жестком разделе приверженцев Зеленского и Залужного на Украине

МИД РФ: на Украине происходит раздел на приверженцев Зеленского и Залужного

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Reuters

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил ТАСС, что на Украине перед выборами президента происходит жесткий раздел на приверженцев действующего украинского лидера Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

По словам Мирошника, на Украине отсутствует монолитность в управлении страной.

Дипломат высказал мнение, что на сегодняшний день Украина представляет «свое, увы, обычное «майданное» состояние, когда на фоне какого-то всплеска происходит попытка поближе добраться к властной кормушке либо возглавить эту власть, ускорив таким образом свои социальные лифты личные».

До этого издание Junge Welt писало, что Зеленский отдал приказ перейти от наступления к обороне после провального контрнаступления из-за страха военного бунта на Украине.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что ВСУ переходят к новой тактике, обороняясь на одних участках фронта и наступая на других.

Как пишут украинские СМИ, Зеленский мешает главкому ВСУ Залужному командовать армией, поддерживая контакты с некоторыми командующими в обход него. По их данным, глава государства делит силы Украины на «хороших» и «плохих» в зависимости от степени лояльности. Это можно считать еще одним подтверждением раскола украинских элит, который активно обсуждается в прессе на фоне провала контрнаступления Киева. Что происходит на Украине и сможет ли Зеленский удержать власть — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко оценил планы Зеленского по строительству укреплений.

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