Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил ТАСС, что на Украине перед выборами президента происходит жесткий раздел на приверженцев действующего украинского лидера Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

По словам Мирошника, на Украине отсутствует монолитность в управлении страной.

Дипломат высказал мнение, что на сегодняшний день Украина представляет «свое, увы, обычное «майданное» состояние, когда на фоне какого-то всплеска происходит попытка поближе добраться к властной кормушке либо возглавить эту власть, ускорив таким образом свои социальные лифты личные».

До этого издание Junge Welt писало, что Зеленский отдал приказ перейти от наступления к обороне после провального контрнаступления из-за страха военного бунта на Украине.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что ВСУ переходят к новой тактике, обороняясь на одних участках фронта и наступая на других.

Как пишут украинские СМИ, Зеленский мешает главкому ВСУ Залужному командовать армией, поддерживая контакты с некоторыми командующими в обход него. По их данным, глава государства делит силы Украины на «хороших» и «плохих» в зависимости от степени лояльности. Это можно считать еще одним подтверждением раскола украинских элит, который активно обсуждается в прессе на фоне провала контрнаступления Киева. Что происходит на Украине и сможет ли Зеленский удержать власть — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко оценил планы Зеленского по строительству укреплений.