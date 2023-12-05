Стало известно о готовности РФ провести переговоры с Украиной в западной стране

Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник.

Отмечается, что на прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал в интервью изданию, что Будапешт готов оказать Москве и Киеву посреднические услуги. Дипломат напомнил, что еще в феврале 2022 года он разговаривал об этом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Ранее Явлинский рассказал о предложении стать посредником по Украине.