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В ЕК заявили о возможности конфисковать часть российских активов

ЕС считает конфискацию российских активов «гарантией выплат» РФ за ущерб Украине

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Virginia Mayo/AP

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал о возможности конфисковать часть из замороженных на территории стран ЕС €28 млрд частных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

«При этом из 28 миллиардов, которые удалось заморозить в ЕС, возможно будет организовать конфискацию части на основании судебных решений по уголовным преступлениям», — уточнил еврокомиссар.

По словам Рейндерса, наличие в ЕС суверенных активов РФ более чем на €200 млрд гарантирует, что однажды Россия будет обязана заплатить «за ущерб, нанесенный Украине».

В начале декабря стала известна сумма замороженных Швейцарией российских активов. Reuters, сославшись на Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) страны, сообщил, что данная сумма является предварительной. При этом, по информации агентства, объем замороженных средств немного увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2022 года.

Ранее Минфин США ввел санкции против россиянки за помощь олигархам в отмывании денег.

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