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Путин заявил об отправке российского зерна в Африку

Путин: Россия отправит зерно в шесть наиболее нуждающихся стран Африки

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия направляет зерно в шесть стран Африки, сообщил резидент РФ Владимир Путин на форуме «Мы вместе». Слова главы государства приводит РИА Новости.

Российский лидер отметил, что некоторые суда уже прибыли к берегам африканского континента и разгружаются там.

«Кстати, хочу сказать, в шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии. Некоторые суда уже разгружаются», — сказал Путин, добавив, что часть сухогрузов находится в море, другие грузятся в портах России.

До этого президент Путин в ходе своего выступления на церемонии раскрыл секрет непобедимости россиян.

Кроме того, глава государства поблагодарил добровольцев за помощь участникам специальной военной операции (СВО) на Украине и их семьям.

Форум «Мы вместе» проходит на выставке «Россия», размещенной на ВДНХ, с 4 ноября. Сегодня президент впервые посетил площадку. Отмечается, что она будет работать до 12 апреля и в течение всего этого времени российские регионы будут знакомить посетителей со своими достижениями.

Ранее сообщалось, что цены на российскую пшеницу выросли из-за штормов в Черном море.

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