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В Венгрии подтвердили, что Порошенко планировал встретиться с премьером Орбаном

МИД Венгрии подтвердил, что Порошенко планировал встречу с премьером Орбаном

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Gleb Garanich/Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в расписании премьер-министра страны Виктора Орбана была встреча с экс-президентом Украины, а ныне председателем партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, но переговоры сорвались. Слова Сийярто передает Telex.

«Орбан рад вести переговоры с кем угодно, включая бывших лидеров иностранных государств... Поэтому, если экс-президент Порошенко рассматривал возможность такой консультации, мы не хотели этому мешать», — сказал Сийярто.

Порошенко заявил, что его не пустили в США и Польшу 1 декабря. По его словам, пограничники приняли такое решение из-за указания из офиса украинского лидера Владимира Зеленского. При этом в прошлом году бывший президент Украины уже сталкивался с проблемами с выездом с территории государства. Пограничники не выпускали Порошенко за границу дважды. Впрочем, с третьей попытки бывшему лидеру страны все же удалось уехать в командировку в Европу.

Ранее Порошенко сообщил, что потребует возбудить дело в ответ на отказ выпустить его с Украины.

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