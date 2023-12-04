В Армении не хотят судиться с РФ из-за просроченных поставок оружия

Армения не будет подавать в суд на Россию из-за неполучения оружия с ее стороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы минобороны Армении Грачью Саркисяна.

«Поставки оружия не было, но до суда не дойдет. Я думаю, что вопрос будет решен в партнерской атмосфере», — заявил Саркисян на брифинге.

Армения неоднократно обвиняла РФ в затягивании поставок вооружения и техники, которые, по заявлениям армянской стороны, уже были оплачены. В ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что республика готова рассмотреть несколько вариантов решения проблемы, включая сокращение долга Армении перед РФ в размере выплаченной за оружие суммы.

До этого Армения отказалась присутствовать на саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. В армянском МИД заверили, что Ереван не собирается выходить из организации. Замглавы МИД Армении Сафарян заявил, что между Москвой и Ереваном сохраняются рабочие отношения, несмотря на разногласия.

Ранее Пашинян заявил, что Армения реформирует армию по варианту Швейцарии.