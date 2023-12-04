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Лукашенко назвал важный вопрос для переговоров с Си Цзиньпином

БелТА: Лукашенко собрался обсудить с Си Цзиньпином скорость в реализации планов

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BelTA/Pavel Orlovsky/Handout via Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином собирается обсудить скорость по реализации намеченных планов. Об этом сообщает белорусское агентство «БелТА».

Белорусский глава отметил, что при поиске тем для обсуждения не смогли найти ни одного вопроса, по которому не было продвижения. Единственный вопрос, который он хотел бы обсудить с китайским коллегой — это скорость по реализации.

Лукашенко назвал нынешнее время настолько спрессованным, что многие страны отстают и не успевают. «Везде так происходит в мире. И тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине», — заключил президент.

3 декабря Лукашенко прибыл в Пекин, где прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсуждали вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества.

Си Цзиньпин добавил, что сейчас всем странам необходимо приложить совместные усилия для «построения лучшего мира». При этом в конце китайский лидер выразил надежду на поддержку государствами «подлинного многостороннего сотрудничества» и формирования международного сообщества «с единой судьбой».

Ранее президент США Джо Байден перепутал Си Цзиньпина с другим китайским политиком.

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