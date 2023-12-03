Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве признали раздражение украинского общества по отношению к властям

Подоляк признал, что народ Украины раздражен из-за неудач на фронте и коррупции

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил агентству УНИАН на YouTube, что в украинском обществе накопилось раздражение из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой и коррупции среди представителей государства.

«В обществе, мы с вами прекрасно понимаем, накопилось очень много раздражения — это первое. Второе: в обществе накопилось очень много тяжелых вопросов — как, куда, зачем, какой ценой», — сказал он.

По его словам, в обществе накопилось много информации о том, что не все представители государства на уровне местных властей вкладываются в противостояние с РФ в той же мере, как само общество. Также Подоляк напомнил о коррупции, о модели поведения, а также о периодических странных заявлениях. Советник офиса президента отметил, что все это накладывается на тот факт, что по линии фронта прорыва не случилось.

Нынешнее состояние украинского общества спикер оценил как депрессию.

Кроме этого, Подоляк заверил, что никакого противостояния между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным нет. По его словам, они постоянно находятся в прямой коммуникации.

Также Подоляк заявил, что его страна самостоятельно не способна нарастить военное производство, чтобы достичь паритета с Россией.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий