В Киеве признали раздражение украинского общества по отношению к властям

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил агентству УНИАН на YouTube, что в украинском обществе накопилось раздражение из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой и коррупции среди представителей государства.

«В обществе, мы с вами прекрасно понимаем, накопилось очень много раздражения — это первое. Второе: в обществе накопилось очень много тяжелых вопросов — как, куда, зачем, какой ценой», — сказал он.

По его словам, в обществе накопилось много информации о том, что не все представители государства на уровне местных властей вкладываются в противостояние с РФ в той же мере, как само общество. Также Подоляк напомнил о коррупции, о модели поведения, а также о периодических странных заявлениях. Советник офиса президента отметил, что все это накладывается на тот факт, что по линии фронта прорыва не случилось.

Нынешнее состояние украинского общества спикер оценил как депрессию.

Кроме этого, Подоляк заверил, что никакого противостояния между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным нет. По его словам, они постоянно находятся в прямой коммуникации.

Также Подоляк заявил, что его страна самостоятельно не способна нарастить военное производство, чтобы достичь паритета с Россией.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.