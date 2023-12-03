В Эстонии начали выдавать предупредительные листовки едущим в РФ гражданам

Эстонские пограничники на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве начали выдавать направляющимся в Россию гражданам листовки с предупреждением о возможном закрытии границы с РФ и проблемах при возвращении домой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Как утверждается в листовках, в течение последних недель Российская Федерация якобы посылала на границу Эстонии группы иностранцев, которые не имеют законного права на въезд в Евросоюз. Пограничники также предупредили, что в случае продолжения подобной деятельности им придется закрыть погранпункты «в целях безопасности государства и охраны общественного порядка», на что ранее пошла Финляндия.

«Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, Вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом; в связи с этим Ваш маршрут может удлиниться на несколько сот километров», — сказано в документе.

3 декабря глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус заявила, что эстонско-российская граница может быть закрыта в любой момент.

30 ноября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна посоветовал жителям республики временно отказаться от путешествий на территорию России.

Ранее Эстония обвинила Россию в блокировке ОБСЕ.