Лукашенко прибыл в Пекин

В Пекин прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкого к пресс-службе главы белорусского государства.

«Борт №1 приземлился в Пекине», — сказано в сообщении Telegram-канала.

Ранее агентство БелТА сообщило, что Лукашенко посетит Китай с рабочим визитом 3-4 декабря.

Отмечается, что в Пекине состоятся переговоры Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры двух стран обсудят вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества.

В рамках визита состоится ряд мероприятий социально-гуманитарной направленности.

До этого Лукашенко заявил, что сотрудничество Белоруссии с Китаем в военной отрасли не направлено против третьих стран.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.