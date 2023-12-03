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В США предложили Украине смириться с потерей территорий

Экс-разведчик Риттер призвал Киев смириться с потерей территорий в обмен на мир

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Украина должна признать потерю территорий в обмен на мир, так как многие из ее союзников настаивают на мирном урегулировании конфликта. Такое мнение высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence.

«Многие из тех, кто раньше был уверен в победе Украины, теперь открыто заявляют о своей поддержке мирного урегулирования, при котором Украина принимает статус-кво, включая потерю территорий в обмен на мир», — отметил Риттер.

Он также подчеркнул, что администрация Белого дома слишком крепко связала себя с конфликтом на Украине, что сильно подорвало ее имидж и ударило по авторитету США в мире.

До этого экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в западных странах в частном порядке признают, что Киев потерпит поражение в конфликте с Россией. Эксперт добавил, что многие обещанные украинской армии виды оружия и техники так и не добираются до Украины.

В конце ноября премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал правительство канцлера Олафа Шольца пересмотреть позицию ФРГ по событиям на Украине, так как, по его мнению, противостояние зашло в тупик.

Ранее профессор истории из Университетского колледжа Корка предположил, что под контроль России может перейти вся территория Украины вплоть до Днепра.

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