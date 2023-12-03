В Госдуме предложили ввести налог на бездетность

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что необходимо стимулировать рождаемость в стране разными способами. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, сегодня государству важна доктрина «идентичности через русскую многонациональность». Поэтому демографию нужно поднимать не только за счет рождения детей, но через процедуру «обрусения» за счет миграционных потоков и увеличения населения.

«Надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание — это способ решения проблемы», — резюмировал Федоров.

До этого председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко заявлял, что в России в 2008 году, несмотря на бушевавший в мире кризис, не упала рождаемость благодаря мерам поддержки. Именно тогда в стране впервые отмечали праздник – «День семьи, любви и верности».

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.