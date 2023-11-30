Зеленский обсудил с Шольцем военные потребности Киева

Глава Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого стороны обсудили военные потребности Киева и важность обеспечения единства Европейского союза (ЕС) по вопросу членства республики в объединении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Благодарен за мощный «зимний» оборонный пакет от Германии, включая четыре системы IRIS-T, и за многолетнюю программу финансовой помощи. Это лучшие сигналы неослабевающей поддержки Германии. Очень ценю то, что все наши договоренности выполняются», — написал он.

Зеленский также проинформировал Шольца о ситуации на поле боя и поблагодарил за поддержку т.н. «формулы мира» Украины.

«Отметил важность обеспечения единства внутри Европейского Союза относительно одобрения переговоров о присоединении Украины и выделения 50 млрд евро помощи на последующие годы», — подчеркнул украинский лидер.

До этого Украина и Италия провели переговоры по вопросам соглашения о гарантиях безопасности Киеву.

Ранее Зеленский пригласил на Украину нового президента Аргентины.