Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский обсудил с Шольцем военные потребности Киева

Зеленский поговорил с Шольцем о военных потребностях Украины

close
100%
Matthias Schrader/AP

Глава Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого стороны обсудили военные потребности Киева и важность обеспечения единства Европейского союза (ЕС) по вопросу членства республики в объединении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Благодарен за мощный «зимний» оборонный пакет от Германии, включая четыре системы IRIS-T, и за многолетнюю программу финансовой помощи. Это лучшие сигналы неослабевающей поддержки Германии. Очень ценю то, что все наши договоренности выполняются», — написал он.

Зеленский также проинформировал Шольца о ситуации на поле боя и поблагодарил за поддержку т.н. «формулы мира» Украины.

«Отметил важность обеспечения единства внутри Европейского Союза относительно одобрения переговоров о присоединении Украины и выделения 50 млрд евро помощи на последующие годы», — подчеркнул украинский лидер.

До этого Украина и Италия провели переговоры по вопросам соглашения о гарантиях безопасности Киеву.

Ранее Зеленский пригласил на Украину нового президента Аргентины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий