Посол ЕС похвалил Грузию на пути евроинтеграции

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что в Тбилиси «сделали очень много» для вступления в политическое объединение, отметив, что правительство страны быстро отреагировало и направило в Брюссель план действий по приоритетам для интеграции. Его слова приводит телеканал Imedi.

«Я надеюсь, что 27 стран ЕС примут положительное решение [по членству Грузии]. За это время было сделано очень много, за последние дни было много инициатив. Вы знаете, что для прогресса, для вступления в Европейский Союз необходимы реформы, как на этом этапе, так и на следующем этапе. Я рад, что правительство Грузии отреагировало быстро и направило в Брюссель план действий по 9 приоритетам…» — заявил Герчинский.

Он подчеркнул, что Европейскому союзу очень важно поддерживать грузинский народ на пути интеграции.

Ранее в Грузии анонсировали дальнейшие шаги по евроинтеграции. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал «оппозицию и гражданский сектор» присоединиться к разработке плана. С точки зрения Папуашвили, в таком случае Грузия добьется результатов, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

До этого ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Формальное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата должны будут принять лидеры стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 14-15 декабря. Это решение должны единогласно принять все действующие члены Европейского союза.

Ранее в Грузии заявили о попытках оппозиции вызвать хаос в стране из-за евроинтеграции.