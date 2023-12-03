Кличко поддержал мнение Залужного о ситуации вокруг конфликта на Украине

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный был прав, когда говорил о патовой ситуации на фронте, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарском изданию 20 Minuten.

При этом, по его словам, иногда люди слышать правду не хотят.

«Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за эти четкие слова — несправедливо. Я на его стороне», — заявил Кличко.

Мэр Киева пояснил, что Залужный несет ответственность за ситуацию, поэтому он объяснил и обосновал текущее положение дел. Кличко подчеркнул, что у властей Украины не получится вечно лгать народу и партнерам.

Глава столицы Украины также высказался по поводу военной помощи Запада. Он отметил, что поставки боеприпасов сильно отстают от обещаний.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и Залужный разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. Залужный в своей статье в The Economist указал на «патовую ситуацию» на фронте, заявив, что ВСУ не смогут добиться прорыва. Зеленский, напротив, утверждал, что ВСУ продолжат наступление в ближайшие годы. Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.