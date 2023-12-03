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Команда избранного президента Аргентины надеется подписать соглашение с ЕС

Команда Милея надеется на подписание соглашения с Евросоюзом

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Cristina Sille/Reuters

Команда избранного президента Аргентины Хавьера Милея надеется на подписание соглашения между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком («Меркосур»). Об этом сообщает газета La Nacion.

«Люди и правительства приходят и уходят, соглашения существуют гораздо дольше, как и страны. Мы должны мыслить в долгосрочной перспективе», — заявила изданию советник Милея, которая также вскоре вступит в должность главы МИД, Диана Мондино.

По ее словам, избранный президент Аргентины Милей, который вступит в должность 10 декабря, и его команда дали понять, что согласны с последним вариантом текста соглашения ЕС — «Меркосур». Мондино надеется, что оно будет подписано на следующей неделе.

До этого Мондино заявляла, что Аргентина отказалась от вступления в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Мондино также считает невозможным присоединение к Новому банку развития альянса.

Ранее президенты Бразилии и Колумбии прокомментировали победу Милея на выборах в Аргентине.

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