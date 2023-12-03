В армии США выступили за поиск дипломатического решения конфликта на Украине

Ни один конфликт, в том числе на Украине, невозможно разрешить только военными методами, требуется отыскать дипломатическое решение. С таким заявлением выступил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, чьи слова передает ТАСС.

«Я не умею предсказывать будущее и не могу сказать, чем все закончится. Но думаю, что мы можем помочь повлиять на это», — сказал он.

Военный утверждает, что Вашингтон может помочь в поисках политичного решения.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о возможном ухудшении ситуации в конфликте для Украины из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Он признал, что члены блока не смогли удовлетворить возросший спрос на снаряды. По его словам, Украина попала в «критическую ситуацию».

В ноябре глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что 2024 год станет решающим для ВСУ. Он попросил западные страны продолжить оказывать поддержку Украине, вводить больше санкций в отношении России, а также помочь укрепить систему ПВО из-за возможных атак по энергетической инфраструктуре в преддверии зимы.

Ранее Залужный оценил положение ВСУ на фронте.