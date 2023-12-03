Венгрия отказалась участвовать во «внутренних разборках» Украины

Венгрия не хочет принимать участие во «внутриполитических разборках» Украины, которые лишний раз подтверждают неготовность страны ко вступлению в Евросоюз. Об этом заявил венгерский госсекретарь Золтан Ковач, передает РИА Новости.

По его словам, Венгрия не желает помогать во «внутриполитических разборках» главы Украины Владимира Зеленского.

«Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня еще не готова к членству в Евросоюзе», — отметил Ковач.

2 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к властям с просьбой не пускать председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

До этого были названы политики, которые не позволят Украине вступить в ЕС. По данным журнала The Economist, это Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс.

Ранее в Венгрии призвали ЕС использовать для помощи Украине не свой бюджет, а спецфонд.