Медведев оценил международную деятельность юристов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российские юристы делают все, чтобы сводить на нет попытки других стран навязать право избранных. Об этом сообщает ТАСС.

«Представители нашей с вами профессии <...> делают все, чтобы наша страна расширяла сотрудничество со своими партнерами, эффективно противостояла давлению извне со стороны так называемых недружественных государств», — сказал он.

Также он отметил, что российские юристы стараются свести на нет попытки навязать миру «право избранных» вместо общепринятых норм международного права.

Замглавы Совбеза РФ особо отметил международную деятельность Ассоциации юристов России, которая оказывает правовую поддержку соотечественникам за рубежом.

Также сообщалось, что Медведев вручил мэру Москвы Сергею Собянину премию. Собянин получил награду в рамках торжественного награждения Высшей юридической премией «Юрист года» в специальной номинации «За вклад в защиту социальных и трудовых прав».

1 декабря юристы выступили против отмены наказаний за опоздание на работу из-за непогоды. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева заявила, что работодатели не должны наказывать сотрудников за опоздание из-за внезапно начавшегося снегопада.

Ранее Медведев рассказал, как Россия ответит на вмешательство во внутренние дела.