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В Палестине заявили об отсутствии еды и лекарств на севере сектора Газа

Минздрав Палестины: 800 тысяч жителей северной части Газы лишены еды и лекарств

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Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

Около 800 тысяч жителей северной части сектора Газы лишены доступа к продовольствию и лекарствам. Об этом со ссылкой на слова представителя министерства здравоохранения палестинского анклава сообщает ТАСС.

«[Израиль] преднамеренно душит больницы на севере сектора Газа, чтобы заставить его жителей переехать на юг [анклава]», — пояснил представитель.

Он добавил, что даже во время перемирия, которое было сорвано 1 декабря, Израиль препятствовал поступлению гуманитарной помощи в больницы сектора Газа. По его словам, из-за отсутствия должного лечения в палестинских больницах ежедневно умирает большое число раненых.

1 декабря ВВС Израиля снова стали наносить удары по ХАМАС в секторе Газа.

В свою очередь, ХАМАС возложил ответственность за возобновление боевых действий в Газе на Израиль.

В тот же день Тель-Авив подвергся ракетной атаке.

Ранее сообщалось, что поступившая в ходе перемирия помощь покрывает менее 1% нужд населения Газы.

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