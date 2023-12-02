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Депутат Рады пожаловался на избиения в СИЗО

Депутат Рады Дубинский заявил адвокатам, что его били в СИЗО около двух часов

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, изгнанный из правящей партии «Слуга народа», заявил об избиении в СИЗО, пишет «Страна.ua» со ссылкой на письмо политика, переданное его юристам. По его словам, его избили ночью, а затем перевели в другую камеру.

«Вчера, часов в 21, меня перекинули в другую камеру. Там меня с часу до 3 ночи били, по ощущениям, сломали ребро. Там крепкая гематома, я смотрел. После я до утра сидел на стуле, в прихожей, часов до 11. Затем меня забрали обратно, только камера уже другая», — говорится в записке Дубинского.

Он добавил, что считает инцидент четко спланированной акцией. Дубинский подчеркнул, что просит адвокатов придумать способ экстренной связи на случай повторения нападения.

Депутат Рады оказался в СИЗО в ноябре по обвинению в госизмене. В частности, политика подозревают в коррупции и участии в схеме по незаконному пересечению границы Украины для мужчин призывного возраста. Сам он свою вину отрицает и считает дело против себя политическим преследованием.

Ранее на Украине арестовали имущество депутата Дубинского.

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