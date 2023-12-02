Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев рассказал о санкционной дубине Запада

Медведев: прагматичный подход к внешней политике заменен санкционной дубиной

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на своей странице «ВКонтакте», что Запад заменил прагматичный подход к внешней политике размахиванием санкционной дубиной.

«Прагматичный подход к внешней политике, основанный на реализме и разумных взаимовыгодных компромиссах, поборником которого, кстати, выступал экс-госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер, окончательно заменен пустопорожним агрессивным морализаторством и размахиванием у себя над головой санкционной дубиной», — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ отметил, что долгие годы Россия в рамках внешнеполитического позиционирования пыталась убедить западных соседей «в бесперспективности дурацких доктринальных игрищ и необходимости отказа от неоколониальных установок», однако страну не услышали.

До этого президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), высказался о роли России в создании справедливого мироустройства.

Российский лидер также прокомментировал идеи нового миропорядка, которые были высказаны на Западе. По его словам, в западные страны «ведут разговоры о каком-то новом мировом порядке, суть которого на самом деле все та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, на глобальное доминирование, на сохранение по сути неоколониальной системы».

Ранее Путин объяснил проблемы западного миропорядка.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий