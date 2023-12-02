Медведев рассказал о санкционной дубине Запада

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на своей странице «ВКонтакте», что Запад заменил прагматичный подход к внешней политике размахиванием санкционной дубиной.

«Прагматичный подход к внешней политике, основанный на реализме и разумных взаимовыгодных компромиссах, поборником которого, кстати, выступал экс-госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер, окончательно заменен пустопорожним агрессивным морализаторством и размахиванием у себя над головой санкционной дубиной», — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ отметил, что долгие годы Россия в рамках внешнеполитического позиционирования пыталась убедить западных соседей «в бесперспективности дурацких доктринальных игрищ и необходимости отказа от неоколониальных установок», однако страну не услышали.

До этого президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), высказался о роли России в создании справедливого мироустройства.

Российский лидер также прокомментировал идеи нового миропорядка, которые были высказаны на Западе. По его словам, в западные страны «ведут разговоры о каком-то новом мировом порядке, суть которого на самом деле все та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, на глобальное доминирование, на сохранение по сути неоколониальной системы».

Ранее Путин объяснил проблемы западного миропорядка.