В Пакистане возобновился суд над экс-премьером

В Пакистане в открытом режиме возобновился суд над бывшим премьер-министром Имраном Ханом. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что на судебные заседания допустили представителей общественности. При этом процесс проходит в самой тюрьме, где содержится политик.

5 августа Окружной суд Исламабада признал Хана виновным в коррупции и приговорил к трем годам лишения свободы. Также Хан должен будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рупий ($1,2 тыс.). До этого партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана Техрик-и-Инсаф призвала жителей к мирным протестам по всей стране после приговора ее лидеру по делу о мошенничестве. Партия обратилась в Верховный суд, чтобы он рассмотрел ходатайство против продолжения рассмотрения дела о мошенничестве Хана.

В Госдепартаменте США назвали процесс в отношении бывшего премьер-министра Пакистана, председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана внутренним делом республики.

Ранее в партии экс-премьера Пакистана Хана прокомментировали его арест.