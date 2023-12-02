Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Германия стремится сократить вклад в Европейский фонд мира для Украины

Telegraph: Германия сокращает вклад в Европейский фонд мира для Украины

close
100%
Global Look Press

ФРГ стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для Украины и ссылается на то, что ранее передала Киеву помощь. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на конфиденциальный документ из Берлина.

«Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов... в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину», — говорится в документе.

Также издание пишет, ссылаясь на другой конфиденциальный документ, что Франция желает, чтобы фонд прекратил передавать оружие из запасов стран-участниц. Отмечается, что Париж предлагает сосредоточиться на совместных закупках у производителей оружия из Европы.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украина во время своего летнего наступления «не достигла всего того, на что надеялась», и причиной этому стала задержка в получении Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружений от западных стран.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов, которых хотелось добиться. По его словам, ограничения в численности вооруженных сил не позволили быстро продвинуться вперед. Зеленский также объявил о планах Киева построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат бундестага Вагенкнехт сравнила Украину с бездонной бочкой.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий