ФРГ стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для Украины и ссылается на то, что ранее передала Киеву помощь. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на конфиденциальный документ из Берлина.

«Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов... в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину», — говорится в документе.

Также издание пишет, ссылаясь на другой конфиденциальный документ, что Франция желает, чтобы фонд прекратил передавать оружие из запасов стран-участниц. Отмечается, что Париж предлагает сосредоточиться на совместных закупках у производителей оружия из Европы.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украина во время своего летнего наступления «не достигла всего того, на что надеялась», и причиной этому стала задержка в получении Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружений от западных стран.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов, которых хотелось добиться. По его словам, ограничения в численности вооруженных сил не позволили быстро продвинуться вперед. Зеленский также объявил о планах Киева построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат бундестага Вагенкнехт сравнила Украину с бездонной бочкой.