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В России предрекли неизбежное падение Западному Левиафану

Сенатор Пушков считает, что Запад будет смещен с первых позиций в мире БРИКС

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Вес США в мировых финансах уступает весу БРИКС и примыкающих к этому блоку стран (BRICS & Friends), считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о том, что золотые резервы стран БРИКС и ШОС впервые превысили количество золота в резервах США.

«Следует видеть, что все они вместе только достигли уровня одной Америки, без ее союзников. Это подтверждение того, что соотношение сил в мире меняется, но и указание на то, что у Запада сохраняются огромные ресурсы и резервы накопленной мощи. Падение Западного Левиафана состоится — исторически это неизбежно, но оно не будет быстрым и не будет абсолютным», — написал Пушков.

Он добавил, что в случае с Западом не стоит ждать повторения истории Римской империи. Пушков подчеркнул, что западные государства, лишившись лидерства в мире, все равно останутся его важной частью.

Ранее расширение БРИКС назвали сильным шагом в борьбе с западной гегемонией.

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