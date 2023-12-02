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Крымские власти сообщили о массовой фейковой рассылке в чатах

Крючков: ЦИПСо проводит массовую атаку в чатах Telegram и на российских сайтах

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил о массовой фейковой рассылке в чатах Telegram и на российских сайтах.

Он призвал жителей Крыма доверять только информации из официальных источников на фоне фиксирующихся массовых рассылок по выманиванию номеров банковских карт у родственников военнослужащих и мобилизованных.

«Массовая атака ЦИПСо в чатах. Выманивают номера карт у родственников военных и мобилизованных. Будьте бдительны!» — написал Крючков.

В конце октября политолог МГУ им. Ломоносова Артем Косоруков заявлял, что беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли из-за провокаций центра информационно-психологических спецопераций (ЦИПсО) Украины. Он отмечал, что сотрудники ЦИПсО Украины раскачивают в Российской Федерации национальную и религиозную темы, пытаясь столкнуть представителей разных народов и конфессий.

Ранее крымчан призвали доверять только официальным данным из-за работы ЦИПсО.

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