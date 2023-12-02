Власти Эстонии ищут способ депортировать граждан РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны ищет способ для депортации за принятие российского гражданства. Об этом пишет газета Postimees.

По словам Каллас, эстонское правительство не может игнорировать факт получения российского гражданства.

«Тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство Российской Федерации в то время, когда Российская Федерация нападает на украинское государство и народ, свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию Российской Федерации и участвовать в нападениях на Украину», — пояснила премьер-министр.

При этом она подчеркнула, что каждая процедура индивидуальна и зависит от опасности, исходящей от конкретного человека.

До этого Каласс отвергла слухи о том, что собирается оставить свой пост летом 2024 года ради участия в выборах в Европарламент или работы в Еврокомиссии.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.