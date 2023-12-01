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Трампу отказали в неприкосновенности по делу о штурме Капитолия

Суд отказал Трампу в неприкосновенности в рамках дела о штурме Капитолия

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Andrew Harnik/AP

Апелляционный суд города Вашингтона отказал бывшему американскому президенту Дональду Трампу в праве на неприкосновенность в рамках дела о штурме Капитолия, произошедшего в январе 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

Экс-глава государства и его юридическая команда настаивают, что во время беспорядков Трамп обладал президентской неприкосновенностью. В тот момент он все еще являлся хозяином Белого дома, уточняется в публикации.

Тем не менее, согласно позиции обвинения, решения и действия 45-го президента США вышли за рамки его полномочий. В связи с этим прокуроры призвали суд не принимать во внимание президентскую неприкосновенность Трампа во время рассмотрения дела.

«Постановил и принял решение, что отказ окружного суда в удовлетворении ходатайства лица, подавшего апелляцию об отказе от претензий против него на основании президентской неприкосновенности, подтвержден», — говорится в заявлении инстанции.

6 января 2021 года сторонники бывшего американского лидера прорвались на территорию Капитолия, из-за чего работа парламента была приостановлена на несколько часов. Причиной для штурма послужили результаты выборов главы государства, по итогам которых Трамп не смог избраться на второй срок.

Позже сотрудники правоохранительных органов арестовали сотни человек, обвиненных в нападении на Капитолий. Более того, бывший хозяин Белого дома также стал фигурантом дела.

Ранее действующий президент США Джо Байден по ошибке назвал Дональда Трампа конгрессменом.

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