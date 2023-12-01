Переговоры по освобождению заложников из Газы продолжаются

Переговоры по освобождению заложников из сектора Газа продолжаются, несмотря на возобновление Израилем военной операции в анклаве. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Ранее палестинское движение ХАМАС за время гуманитарного перемирия, начавшегося 24 ноября, освободило 110 заложников. По словам официального представителя израильского правительства Эйлона Леви, 1 декабря члены палестинского движения возобновили боевые действия против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). На тот момент в плену на территории сектора Газа оставались 137 человек, подчеркнул Леви.

Утром в этот день пресс-служба израильских войск сообщила о срабатывании в стране системы противовоздушной обороны (ПВО). По данным ЦАХАЛ, средства защиты перехватили в небе запущенную из сектора Газа ракету.

После этого представители Армии обороны Израиля заявили о возобновлении боевых действий против ХАМАС. В сообщении уточнялось, что решение было принято из-за нарушения условий следки о перемирии со стороны палестинского движения и обстрела территории еврейского государства.

Ранее палестинское движение ХАМАС освободило двух российских граждан.