Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Переговоры по освобождению заложников из Газы продолжаются

CNN: переговоры по освобождению заложников из Газы продолжаются

close
100%
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Переговоры по освобождению заложников из сектора Газа продолжаются, несмотря на возобновление Израилем военной операции в анклаве. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Ранее палестинское движение ХАМАС за время гуманитарного перемирия, начавшегося 24 ноября, освободило 110 заложников. По словам официального представителя израильского правительства Эйлона Леви, 1 декабря члены палестинского движения возобновили боевые действия против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). На тот момент в плену на территории сектора Газа оставались 137 человек, подчеркнул Леви.

Утром в этот день пресс-служба израильских войск сообщила о срабатывании в стране системы противовоздушной обороны (ПВО). По данным ЦАХАЛ, средства защиты перехватили в небе запущенную из сектора Газа ракету.

После этого представители Армии обороны Израиля заявили о возобновлении боевых действий против ХАМАС. В сообщении уточнялось, что решение было принято из-за нарушения условий следки о перемирии со стороны палестинского движения и обстрела территории еврейского государства.

Ранее палестинское движение ХАМАС освободило двух российских граждан.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий