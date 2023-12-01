В МИД РФ слышат заявления, что Израиль не остановится пока не уничтожит ХАМАС

Россия слышит заявления, что Израиль не остановится пока не ликвидирует ХАМАС. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), передает ТАСС.

«Мы слышим заявления израильского руководства, что они не остановятся, пока не уничтожат ХАМАС», — отметил Лавров.

Министр не стал вдаваться в детали, каким образом это комментируют эксперты и профессиональные военные. Лавров подчеркнул, что законы ведения войны «никто не отменял».

До этого ХАМАС возложил на Израиль ответственность за возобновление боевых действий в Газе. В заявлении подчеркнули, что в течение всей ночи шли переговоры о продлении перемирия, в ходе которых предлагалось обменять пленных и стариков, а также передать тела задержанных в результате израильской бомбардировки. Но израильская сторона отказалась рассматривать предложения палестинского движения.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.