Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ слышат заявления, что Израиль не остановится пока не уничтожит ХАМАС

Лавров: РФ слышит заявления, что Израиль не остановится пока не уничтожит ХАМАС

close
100%
МИД РФ

Россия слышит заявления, что Израиль не остановится пока не ликвидирует ХАМАС. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), передает ТАСС.

«Мы слышим заявления израильского руководства, что они не остановятся, пока не уничтожат ХАМАС», — отметил Лавров.

Министр не стал вдаваться в детали, каким образом это комментируют эксперты и профессиональные военные. Лавров подчеркнул, что законы ведения войны «никто не отменял».

До этого ХАМАС возложил на Израиль ответственность за возобновление боевых действий в Газе. В заявлении подчеркнули, что в течение всей ночи шли переговоры о продлении перемирия, в ходе которых предлагалось обменять пленных и стариков, а также передать тела задержанных в результате израильской бомбардировки. Но израильская сторона отказалась рассматривать предложения палестинского движения.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий