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Латвия попросила Польшу снять блокаду границы с Украиной

Президент Латвии Ринкевичс призвал Дуду убрать блокаду на границе с Украиной

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Global Look Press

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что в рамках переговоров обсудил с президентом Польши ряд вопросов, в том числе ситуацию на польско-украинской границе.

«С президентом Польши Анджеем Дудой мы обсудили актуальные вопросы восточной границы <...> а также положение на польско-украинской границе. Понимая сложную ситуацию, я призвал нормализовать пограничный переход, чтобы не пострадали поставки товаров», — написал Ринкевичс.

Он добавил, что помимо блокады на польско-украинской границе, поговорил с Дудой о ситуации в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе. Ринкевичс подчеркнул, что обсудил со своим польским коллегой и вопросы, связанные с поддержкой Украины на фоне продолжения российской военной спецоперации.

Польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной с 6 ноября. В заторе на границе Польши и Украины находятся свыше 3 тыс. фур. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Ранее польские власти пообещали ужесточить проверки на границе с Украиной.

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