Запрос Франции о раскопках на Бородинском поле символичен и демонстрирует, что гуманитарные проекты способствуют развитию двустороннего диалога, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Нужно отдать должное и французской стороне.<...> Гуманитарная история возобладала», — утверждает представитель Кремля.

По его оценке, правительство Франции отдало должную память русским солдатам, останки которых были перезахоронены даже в столь «нелегкие времена тотальной конфронтации и полного помешательства некоторых правительств».

«Несмотря на все сложности, гуманитарные аспекты позволяют нам всем сохранить человечность», — отметил Песков.

До этого во Франции отметили необычайную стойкость России в противостоянии с Западом. Локальная газета Le Figaro писала, что западным странам не удалось в своем противостоянии с Российской Федерацией ослабить ее в экономическом, дипломатическом или военном плане.

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