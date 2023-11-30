Премьер Словакии и посол РФ обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Российский посол в Словакии Игорь Братчиков обсудил с премьер-министром республики Робертом Фицо перспективы развития двусторонних отношений между государствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическое представительство Москвы в Братиславе.

Согласно данным агентства, встреча состоялась 30 ноября. При этом ключевыми темами обсуждения стали текущее состояние и дальнейшее развитие отношений РФ и Словакии.

«В четверг посол России Игорь Братчиков был принят председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо», — рассказали в дипломатическом представительстве.

До этого действующий глава кабинета министров Словакии в своих социальных сетях также заявил, что 30 ноября провел встречи с послами РФ и США. Как отметил Фицо, во время переговоров он оповестил дипломатов о внутригосударственных приоритетах своего правительства и указал на неэффективность стратегии США и Европейского союза (ЕС) в отношении ситуации на Украине.

Также премьер-министр обратил внимание на необходимость Братиславе подготовиться к окончанию украинского конфликта. По его словам, речь шла о планах Словакии «стандартизировать» взаимодействие с Россией после завершения боевых действий.

Ранее правительство Словакии отказалось оказывать военную помощь Украине.