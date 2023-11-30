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В США призвали Запад удвоить усилия по поддержке энергетики Украины

Замглавы Минэнерго США Турк: Запад должен удвоить усилия по поддержке Украины

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Unsplash

Заместитель главы Министерства энергетики США Дэвид Турк заявил, что страны Запада должны удвоить усилия по поддержке Украины в зимний период. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, прошедшая зима была для Украины сложной.

«Этой зимой всем нам необходимо удвоить наше внимание и наш фокус. Определенно, мы пытаемся делать все возможное со стороны министерства энергетики», — отметил Турк.

Министр добавил, что Киев сейчас сталкивается со сложными погодными условиями, и в Москве могут этим воспользоваться. В качестве примера Турк напомнил об ударах по энергетической инфраструктуре.

До этого украинская национальная энергокомпания «Укрэнерго» сообщала, что на Украине наблюдается дефицит электроэнергии, пользователей призывают быть экономными, аварийная помощь поступает от операторов Румынии и Польши.

В качестве причины называются погодные условия, в результате которых в сеть для обогрева одновременно включились тысячи потребителей.

Ранее власти Украины заявили, что ждут от США денег на восстановление энергетики.

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