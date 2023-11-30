Стал известен новый участник ОПЕК+

Бразилия с 2024 года присоединится к соглашению ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из делегаций альянса.

В настоящее время Бразилия добывает 3,7 млн баррелей нефти в сутки, отмечает агентство. При этом в июле добыча нефти в стране достигла рекордных 3,51 млн баррелей. Таким образом, Бразилия увеличит общую квоту ОПЕК+ почти на 4 млн баррелей.

До этого стало известно, что страны-участницы альянса ОПЕК+ предварительно достигли договоренности о дополнительном сокращении добычи нефти.

По данным источников, Саудовская Аравия снизит объемы добычи на 1 млн баррелей в сутки, тогда как для России и других стран-участниц соглашения показатель будет на уровне 500 тыс. баррелей в сутки. Сокращение будет дополнительным к уже действующему ограничению на добычу нефти в 1 млн баррелей в сутки для всех участников альянса, а так же для Саудовской Аравии и России, которые договорились в начале сентября добровольно сократить собственную добычу на 1 млн и 300 тыс. баррелей в сутки соответственно.

Ранее стоимость нефти резко подскочила на слухах об увеличении сокращения добычи нефти ОПЕК+.