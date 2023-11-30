Израиль отозвал своего посла в Мадриде

Глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что ближневосточная страна отозвала своего посла из Мадрида из-за высказываний испанского премьер-министра Педро Санчеса о секторе Газа. Соответствующая публикация появилась на странице Коэна в социальной сети X.

«Я позвонил послу Израиля в Испании, сказал ему вернуться для консультаций в Иерусалим», — сообщил дипломат.

По словам Коэна, Санчес продолжает повторять «беспочвенные» обвинения в отношении Израиля.

Заявление Коэна последовало после того, как Санчес публично выразил сомнение в соблюдении международного права в Газе.

До этого в МИД Испании назвали обвинения Израиля в адрес премьера Санчеса беспочвенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и тысячи вооруженных сторонников движения проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только 21 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.