Зеленский пригласил на Украину нового президента Аргентины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, во время которого пригласил политика посетить страну. Об этом глава государства сообщил в соцсети X (бывший Twitter).
«Я также пригласил избранного президента Милея посетить Украину и послать сильный политический сигнал», — отметил он. Зеленский добавил, что обсудил с Милеем и так называемую украинскую формулу мира.
По словам украинского лидера, он также поблагодарил Милея за его позицию в отношении Украины.
«Мы обсудили, как мы можем развивать отношения между Украиной и Аргентиной, а также связи Украины с другими странами Латинской Америки», — заключил Зеленский.
Вскоре после победы на выборах Милей заявлял, что для первых зарубежных поездок выбрал США и Израиль.
20 ноября крайне правый политик Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине. Он обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу. За свои высказывания и идеи политика регулярно именуют «мини-Трампом», по аналогии с речами и предложениями экс-президентом США Дональда Трампа.
Ранее Зеленский заявил о сложной ситуации для украинской армии.