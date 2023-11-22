Зеленский пригласил на Украину нового президента Аргентины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, во время которого пригласил политика посетить страну. Об этом глава государства сообщил в соцсети X (бывший Twitter).

«Я также пригласил избранного президента Милея посетить Украину и послать сильный политический сигнал», — отметил он. Зеленский добавил, что обсудил с Милеем и так называемую украинскую формулу мира.

По словам украинского лидера, он также поблагодарил Милея за его позицию в отношении Украины.

«Мы обсудили, как мы можем развивать отношения между Украиной и Аргентиной, а также связи Украины с другими странами Латинской Америки», — заключил Зеленский.

Вскоре после победы на выборах Милей заявлял, что для первых зарубежных поездок выбрал США и Израиль.

20 ноября крайне правый политик Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине. Он обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу. За свои высказывания и идеи политика регулярно именуют «мини-Трампом», по аналогии с речами и предложениями экс-президентом США Дональда Трампа.

Ранее Зеленский заявил о сложной ситуации для украинской армии.