Лавров рассказал, какую участь западные страны уготовили для Молдавии

Следующим государством, которое пострадает из-за развязанной западными политиками гибридной войны против РФ, может оказаться Молдавия. Об этом в ходе встречи министров иностранных дел стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, НАТО и Европейский союз (ЕС) стремятся уничтожить переговорную платформу в формате «5+2». Последняя направлена на решение приднестровской проблемы.

Как отметил министр иностранных дел РФ, одной из сорванных попыток урегулировать ситуацию в регионе является меморандум Козака. Лавров подчеркнул, что соответствующий план мог принести результаты еще 20 лет назад.

«НАТОвский и ЕСовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас ликвидирует и формат «5+2», последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», — подчеркнул представитель Москвы.

В связи с этим он не исключил, что западные государства намерены пожертвовать Молдавией в рамках гибридной войны против России.

Участниками формата «5+2» являются Кишинев, Тирасполь, Россия, Украина и ОБСЕ. Последние три вовлечены в переговорный процесс в качестве посредников, при этом США и ЕС принимают участие в работе в качестве наблюдателей.

В последний раз встреча в рамках данного формата состоялась в октябре 2019 года. Мероприятие прошло в столице Словакии.

Ранее в МИД РФ пригрозили ответить молдавским властям за присоединение к антироссийским санкциям.