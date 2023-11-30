Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал, какую участь западные страны уготовили для Молдавии

Лавров: Молдавия может стать следующей жертвой гибридной войны Запада против РФ

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Следующим государством, которое пострадает из-за развязанной западными политиками гибридной войны против РФ, может оказаться Молдавия. Об этом в ходе встречи министров иностранных дел стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, НАТО и Европейский союз (ЕС) стремятся уничтожить переговорную платформу в формате «5+2». Последняя направлена на решение приднестровской проблемы.

Как отметил министр иностранных дел РФ, одной из сорванных попыток урегулировать ситуацию в регионе является меморандум Козака. Лавров подчеркнул, что соответствующий план мог принести результаты еще 20 лет назад.

«НАТОвский и ЕСовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас ликвидирует и формат «5+2», последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», — подчеркнул представитель Москвы.

В связи с этим он не исключил, что западные государства намерены пожертвовать Молдавией в рамках гибридной войны против России.

Участниками формата «5+2» являются Кишинев, Тирасполь, Россия, Украина и ОБСЕ. Последние три вовлечены в переговорный процесс в качестве посредников, при этом США и ЕС принимают участие в работе в качестве наблюдателей.

В последний раз встреча в рамках данного формата состоялась в октябре 2019 года. Мероприятие прошло в столице Словакии.

Ранее в МИД РФ пригрозили ответить молдавским властям за присоединение к антироссийским санкциям.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий