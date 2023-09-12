Главу ЕК фон дер Ляйен раскритиковали за использование частных самолетов

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подверглась критике и обвинению в двойных стандартах после того, как стало известно об использовании частных самолетов в ее деловых поездках. Об этом пишет журнал Spiegel.

Урсула фон дер Ляйен арендовала самолеты для своих перемещений 57 раз за два года, говорится в тексте. Эту информацию подтвердил представитель ЕС, отметив, что в 2021 и 2022 годах главе ЕК пришлось пользоваться частными самолетами из-за ограничения регулярных рейсов ввиду пандемии.

Это вызвало критику со стороны европейских парламентариев, отмечается в материале. Так, депутат Мартин Ширдеван заявил, что ЕК тратит деньги налогоплательщиков на расточительные полеты на частных самолетах.

«Массы людей должны затянуть пояса и сократить выбросы CO₂, но Европейская Комиссия балует себя роскошными путешествиями на частных самолетах», — заявил Ширдеван.

Лидер немецких социал-демократов в Европейском парламенте Йенс Гайер также заявил, что проверит информацию о способах передвижения фон дер Ляйен.

До этого ряд европейских СМИ обвинили главу Евросовета Шарля Мишеля в больших тратах на зарубежные поездки.

Так, французская газета Le Monde заявила о пристрастии Мишеля к полетам на частных самолетах, в том числе для непродолжительных поездок, что в том числе сказывается на окружающей среде с точки зрения углеродных выбросов.

В свою очередь бельгийский телеканал RTBF сообщал, что Мишель, возможно, конкурирует в международной активности с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Еврокомиссия раскритиковала своего представителя за высказывание о России.