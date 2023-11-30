В МАГАТЭ призвали возобновить диалог с Ираном по «ядерной сделке»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал международное сообщество вернуться к диалогу с Ираном и учесть его ядерные амбиции. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Необходимо воссоздать систему диалога с Ираном... Люди, возможно, не обращают внимания на (ядерные амбиции Ирана), но проблема существует», — сказал Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, вернуться к разговору с иранской стороной необходимо, поскольку ситуация вокруг ядерной программы исламской республики является «очень неопределенной».

В октябре 2023 года Евросоюз отказался снимать санкции с Ирана, как предполагалось сделать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе, который был принят в 2015 году при участии РФ, США, Франции, Ирана, Китая, Германии и Великобритании.

Штаты вышли из СВПД в 2018 году и восстановили санкции против Ирана, который в ответ заявил, что откажется от ограничений в ядерных исследованиях. С тех пор «ядерную сделку» безуспешно пытаются возобновить.

Ранее в МАГАТЭ оценили количество обогащенного урана у Ирана.