МИД назвал «избирательной экзекуцией» исключение РФ из исполнительного совета ОЗХО

В МИД России назвали «избирательной экзекуцией» голосование, по итогам которого РФ лишилась места в исполнительном комитета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает пресс-служба министерства.

«В 2023 году наступила очередь Российской Федерации подвергнуться такого рода избирательной экзекуции в качестве итога нескончаемых нападок со стороны стран Запада, выдвигающих все новые и новые бездоказательные претензии к нашей стране по поводу якобы нарушений КЗХО», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там указали, что Западу удалось «обеспечить большинство голосов своим ставленникам» в исполнительном совете ОЗХО «в результате беспрецедентного политического давления, финансово-экономического шантажа и откровенных угроз» в адрес стран-участников, которые могли бы поддержать Россию.

В МИД также отметили, что РФ, несмотря на антироссийские устремления Запада, будет и дальше вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками играть самую активную роль на площадке ОЗХО.

РФ лишилась места в исполнительном совете ОЗХО 29 ноября во время 28-й конференции государств — участников организации. Сообщалось, что страна получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66. От Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский, который возглавлял делегацию России на конференции ОЗХО, заявил, что Россия получила доказательства передачи Украине химикатов из США.