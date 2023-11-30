Красный Крест сообщил о передаче от ХАМАС двух россиянок

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил передачу со стороны движения ХАМАС двух россиянок. Об этом она сообщила ТАСС.

«МККК подтвердил передачу ему хамасовцами наших двух гражданок: Ирина Александровна Татти, Елена Юлиановна Труфанова», — заявила Захарова.

Отмечается, что освобожденные приходятся друг другу родственниками — матерью и дочерью.

Ранее сообщалось, что две россиянки, которых освободило палестинское движение ХАМАС, доставлены из сектора Газа на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта «Рафах». По данным телеканала, две женщины, имеющие российское и израильское гражданства, уже прибыли на египетскую сторону КПП «Рафах».

Тележурналисты подчеркнули, что еще десять израильских пленных из сектора Газа, которых планируется освободить 29 ноября, пока не передали египетской стороне.

По информации израильских СМИ, одна из освобожденных — Елена Труфанова, сын которой и его девушка по-прежнему находятся в заложниках в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.