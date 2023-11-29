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Путин заявил о промывающих мозг псевдоисториках на Украине

Путин заявил, что псевдоисторики десятилетиями промывали мозги людям на Украине

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Населению новых регионов Российской Федерации в период, когда эти территории входили в состав Украины, десятилетиями промывали мозги псевдоисторики. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными, передает ТАСС.

«Очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих серьезных исследований у людей было ясное представление, кто мы, что мы», — сказал он.

Также глава российского государства в рамках этой встречи заявил, что развитие генетики гарантирует странам судьбоносные преимущества. Владимир Путин указал, что России ничего нельзя упустить в этой сфере.

29 ноября президент России Владимир Путин прибыл в Сириус, где проходит III Конгресс молодых ученых.

В середине ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал и дальше внимательно следить за возможным отъездом ученых за границу.

По его словам, правительству удалось предотвратить начало массового оттока ведущих ученых из страны, несмотря на санкционное давление Запада. В том числе речь о тех, кто возглавляет исследовательские коллективы.

Ранее Путин рассказал о значимости развития искусственного интеллекта для России.

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