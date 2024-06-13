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Врач рассказала, сколько черешни можно съедать за день

Врач Чулкова: здоровым людям можно употреблять 200-300 граммов черешни в день

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Здоровым людям без аллергии на березовую пыльцу или заболеваний ЖКТ в период обострения можно съедать 200-300 граммов черешни в день. Об этом RuNews24.ru рассказала врач Елена Чулкова.

Черешня — низкокалорийная ягода. Она редко вызывает аллергию, однако людям с аллергией на березовую пыльцу употреблять черешню нежелательно. Дело в том, что аллерген березы родственен тому, который содержится в черешне. Также ягоду не стоит употреблять при обострении болезней ЖКТ из-за высокого содержания клетчатки. Остальным можно рекомендовать черешню, но не больше 200–300 граммов в сутки.

Врач добавила, что черешня полезна для зрения, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также помогает убрать отечность. Кроме того, ягода содержит мощные антиоксиданты — вещества, которые борются со свободными радикалами и предотвращают раннее старение.

До этого биолог Воробьев рекомендовал пробовать клубнику на рынке перед покупкой. Хороший внешний вид и приятный запах ягоды не гарантируют того, что она будет вкусной, объяснил эксперт.

Ранее врач назвала самую полезную крупу, которую можно есть каждый день.

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