Бегство сотрудников украинских спецслужб за рубеж можно расценивать как один из признаков краха государства. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Он заявил, что число украинцев, покидающих территорию своей страны, растет. По его словам, среди сбежавших есть сотрудники полиции и СБУ. Меркурис считает, что это является «зловещим знаком» для Украины.

13 июня российский политолог Сергей Марков заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли нанести ощутимого ущерба российским военным в ходе контрнаступления в Харьковской области, это можно считать провалом Киева.

В этот же день бывший американский разведчик Скотт Риттер сказал, что Вооруженные силы Украины попали в ловушку в Харьковской области и теряют резервы и вооружения.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.

Ранее Китай призвал созвать мирную конференцию, которую признают РФ и Украина.