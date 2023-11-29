Израиль пообещал отомстить Катару за позицию по ХАМАС

Израиль сведет счеты с Катаром за то, что арабская страна поддерживает радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил заместитель гендиректора израильского МИДа по стратегическим вопросам Йош Зарка в интервью армейскому радио »Галей ЦАХАЛ».

«Мы сведем счеты с Катаром, который сыграл роль во всем, что связано с позиционированием ХАМАС и легитимацией его деятельности», — приводит РИА Новости слова Зарки.

Он при этом отметил, что в настоящее время Катар нужен еврейскому государства, чтобы освободить заложников. Когда же этот процесс закончится, Израиль заставит Катар ответить, повторил Зарка.

Представитель МИД добавил, что Израиль будет преследовать всех, кто встал на сторону ХАМАС.

До этого американский телеканал CNN сообщил, что Египет, Израиль, Катар и США работают над продлением перемирия в секторе Газа. Отмечалось, что в столице Катара в настоящее время находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа, а также представители Катара, которые поддерживают тесные связи с руководством ХАМАС.

Перемирие сторон начало работать с 24 ноября. С 27 ноября паузу продлили еще на два дня, чтобы обеспечить условия для освобождения заложников.

Ранее Израиль обвинили в нарушении перемирия.