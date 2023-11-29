В Совфеде отреагировали на исключение РФ из исполнительного совета ОЗХО

Исключение России из исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) — это попытка выжить страну из организации, что отвечает намеченному противниками РФ курсу. Об этом Lenta.ru заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По мнению Карасина, РФ пытаются вытеснить с мировой арены, поскольку страна является ответственным членом в любой международной организации. Он отметил, что ОЗХО в этом плане — не первая структура, однако конкретно эта организация крайне важна с точки зрения международной безопасности, поэтому Россию и хотят выжить именно из нее.

РФ лишилась места в исполнительном совете ОЗХО 29 ноября во время 28-й конференции государств-участников организации. Сообщалось, что страна получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66. От Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский, который возглавлял делегацию России на конференции ОЗХО, заявил, что Россия получила доказательства передачи Украине химикатов из США.