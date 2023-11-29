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Ирану могут оказать финансовую помощь в обмен на отказ от поддержки ХАМАС

Bloomberg: Саудовская Аравия предложила Ирану помощь за отказ от поддержки ХАМАС

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Ammar Awad/Reuters

Саудовская Аравия якобы могла предложить Ирану помощь с восстановлением пострадавшей от санкций экономики в обмен на отказ республики от поддержки палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«По словам арабских и западных чиновников, знакомых с этим вопросом, это предложение было сделано напрямую и с помощью различных средств после нападения ХАМАС на Израиль в прошлом месяце и начала войны в секторе Газа», — пишет издание.

Соответствующие тезисы прозвучали во время деловой встречи принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и президента Ирана Эбрахима Раиси в Эр-Рияде, где проходили саммиты Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ).

При этом, утверждают журналисты, аравийцы параллельно работают с США и другими арабскими странами над тем, чтобы помешать Ирану вооружать своих союзников в Палестине, Ливане, Ираке, Сирии и Йемене.

До этого глава МИД Ирана заявил о нежелании эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Иран выдвинул требование к Израилю по конфликту с ХАМАС.

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