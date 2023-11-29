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Медведчук высказался об утрате Украиной поддержки в Европарламенте

Медведчук: все меньше евродепутатов поддерживают Украину в конфликте с Россией

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РИА «Новости»

Все меньше депутатов Европарламента готовы поддерживать Украину в ее курсе на войну с Россией. Такое мнение высказал оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе «Смотрим».

«Число здравомыслящих евродепутатов постоянно растет. (…) [Многие из них] поняли гибельность нынешнего курса для самой Европы, отброшенной в своем экономическом развитии на десятилетия назад», — написал Медведчук, комментируя визит спикера Верховной Рады и представителей партии «Слуга Народа» в Брюссель.

Политик выразил мнение, что Украина сегодня находится на грани военного, финансового, социального и энергетического краха.

«Граждане Украины замерзают на пограничных горных тропах, пытаясь любым путем спастись от беспредельной всеобщей мобилизации, терпят нужду на чужбине, массово погибают и калечатся в мясорубке войны», — подчеркнул Медведчук.

По его словам, Украина во многом уже утратила государственность.

29 ноября сообщалось, что Украина выполнила почти все требования, установленные Европейским союзом для начала переговоров о получении членства в союзе. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

До того госсекретарь США Энтони Блинкен высказался об усталости НАТО от поддержки Украины.

Ранее Украину и НАТО призвали готовиться к долгим и трудным боям.

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